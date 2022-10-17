Кременецька міська рада нашкодила навколишнім селам на майже млн. грн.

Відшкодовано збитки завдані навколишньому природному середовищу більше 700 тис.грн

У вересні місяці 2021 року Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області на території Кременецької міської ради було зафіксовано порушення вимог природоохоронного законодавства щодо видалення відходів, а також допущення псування (забруднення) земель побутовими відходами у населених пунктах: с.Куликів, с.Дунаїв, с.Савчинці, с.Богданівка, с.Кімната, с.Новий Кокорів, с.Рудка, с.Білокриниця, с.Великі Бережці, с.Града, с.Плоске.

Загальна сума збитків завдана навколишньому природному середовищу псуванням та забрудненням земель склала 776,077 тис.грн.

У жовтні місяці цього року Кременецькою міською радою зазначена сума збитків добровільно відшкодована у повному обсязі.

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