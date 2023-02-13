Казино Пари-Матч онлайн грати на гроші з виводом

На порталі Pari Match можна робити ставки на спорт та запускати слоти. В клубі Пари-Матч онлайн грати пропонується і в інші ігри:

​ рулетку;

​ покер;

​ скретч-картки;

​ блекджек.

В казино є розділ «Лайв», де можна грати з живими дилерами. Офіційний сайт PM casino використовує софт відомих провайдерів: Booongo, NetEnt, Spinomenal, Novomatic та інших. Список брендів, що співпрацюють з ресурсом, щороку збільшується.

Клуб зберігає анонімність користувачів, створює безпечні умови гри. Персональна інформація геймерів захищена протоколом SSL. Особисті дані нікому не передаються.

Операції з грошима

На гроші в казино Парі Матч можуть грати повнолітні геймери, що створили акаунт. Транзакції на сайті пропонується проводити, використовуючи:

​ картки міжнародних систем;

​ електронні гаманці;

​ мобільний телефон.

Депозити нараховуються в Parimatch онлайн казино миттєво. Виведення виграшів займає до 3-5 робочих днів. При виведенні може знадобитись підтвердити особистість. Верифікація проводиться один раз. Гравцю пропонуєтья пред’явити скан паспорту.

Технічна підтримка

Зареєструвавшись та виконавши в Парі Матч вхід казино, геймери можуть в будь-який час звертатись до служби технічної підтримки. Сапорт працює цілодобово. Оператори підтримують зв’язок з користувачами в чаті, по телефону. Консультанти володіють кількома мовами, включаючи українську. Спеціалісті дають вичерпні відповіді на всі питання. Інформація, якою геймери цікавляться найчастіше, розміщується в розділі «FAQ».

Гра на телефоні

В казино Паріматч грати онлайн з комфортом можна на будь-якому мобільному телефоні. Сайт адаптований для смартфонів. В мобільній версії казино всі розділи знаходяться в меню зверху. Це спрощує навігацію.

Запускати ігрові автомати Парі Матч також пропонується в застосунку для ОС Андроїд. Софт допомагає заощадити інтернет-трафік, забезпечує швидкий доступ до ігор. В країнах, де офіційний сайт Паріматч казино блокується провайдерами, завдяки програмі можна грати без використання дзеркал, проксі чи VPN.

Партнерська програма

В клубі діє партнерська програма, що дозволяє заробляти, запрошуючи на сайт гравців. Чим більше рефералів, тим більша нагорода. Мінімальний її розмір складає 5% від прибутку гравця, а максимальний – 40%. ПаріМатч надає партнерам усі необхідні маркетингові інструменти, зокрема, тексти та банери. Докладна інформація про партнерку присутня на веб-сторінці клубу.