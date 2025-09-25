На Тернопільщині пʼяний священник влаштував ДТП

Про аварію на вулиці Борщева поліцейських повідомив один з учасників ДТП. Автомобіль чоловіка зачепив транспортний засіб, який рухався назустріч. На місце події прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції.



З’ясувалося, за кермом легковика, що спричинив ДТП, перебував 39-річний житель села Сапогів Борщівської громади. До слова, місцевий священник, повідомляють у Тернопільській поліції. Від освідування винуватець аварії відмовився, хоча й без того були видимі ознаки алкогольного сп’яніння.



За даним фактом складено два адміністративні протоколи за статтею 124 КУпАП- порушення правил дорожнього руху та 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Посвідчення водія вилучено.

