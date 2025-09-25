На Тернопільщині під час обгону перекинувся автомобіль, є загиблі

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 24 вересня неподалік міста Ланівці. Повідомлення про аварію надійшло на спецлінію поліції близько 22:44.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що на трасі «Тернопіль–Збараж–Ланівці» водій автомобіля Hyundai Sonata під час обгону не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав за межі проїжджої частини.

У результаті автівка перекинулася, а 58-річний водій отримав травми, несумісні з життям.

За цим фактом розпочато розслідування відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини).