На Тернопільщині пенсіонер впав з горища

12 серпня 2025 року о 10:50, Кременецька міська громада стала місцем трагедії. 82-річний мешканець одного з місцевих сіл потрапив до лікарні з численними травмами після того, як впав з горища, виконуючи господарські роботи.

За інформацією працівників екстреної медичної допомоги, на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення про інцидент. Чоловіка доставили до медичного закладу, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Кременецькі поліцейські розпочали розслідування, і слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з поміткою «нещасний випадок». Триває досудове розслідування, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.