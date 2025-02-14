Хвилина мовчання на честь Романа ВОВЧАКА

Роман ВОВЧАК був люблячим батьком, для якого маленька донечка була цілим всесвітом. 31-річний морський піхотинець з Микулинців завжди випромінював тепло і турботу до своєї родини.

Служив старшим навідником у 37-й бригаді морської піхоти, де проявив себе як досвідчений артилерист. Побратими цінували його професіоналізм та надійність у найскладніших ситуаціях.

7 грудня 2023 року Роман загинув під час виконання бойового завдання в селі Тягинка на Херсонщині, захищаючи південні рубежі України.

За мужність і відданість справі удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Спочив на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

У глибокій скорботі залишились мама, дружина та маленька донечка, для яких він назавжди залишиться найріднішою людиною та Героєм України.