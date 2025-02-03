На Тернопільщині погіршилися погодні умови

Ожеледиця на дорогах значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. У зв’язку з цим водіям і пішоходам слід бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки.

У понеділок, 3 лютого, вранці на дорогах області сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди, дві з яких із постраждалими. Аварії були зафіксовані в Кременецькому, Чортківському та Тернопільському районах. Найбільш ускладнений рух спостерігається на ділянках доріг у напрямках Бережан та Монастириськ.

Рекомендації для водіїв: за можливості, утримайтеся від далеких поїздок, особливо за складних погодних умов. Завжди користуйтеся пасками безпеки та дотримуйтеся безпечної дистанції між транспортними засобами. Не перевищуйте дозволеної швидкості, адже ожеледиця збільшує гальмівний шлях. Під час руху обов’язково вмикайте ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі для кращої видимості. Виконуйте маневри плавно, уникайте різкого гальмування та заздалегідь плануйте свої дії. Особливу увагу звертайте на небезпечні ділянки дороги, як-от мости та круті спуски, де зчеплення коліс із дорожнім покриттям може бути поганим.

Рекомендації для пішоходів: переходьте дорогу лише після того, як переконаєтеся, що транспортні засоби повністю зупинилися. У темну пору доби використовуйте світловідбивні елементи на одязі, щоб залишатися помітними для водіїв.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі телефонуйте на спецлінію 102.