Іноземець, який вчинив хуліганство в центрі Тернополя, мусить покинути Україну

31-річний громадянин Великої Британії, який влаштував нічний дебош у Тернополі, змушений залишити Україну. Про це повідомляє Міграційна служба України.

Як встановили правоохоронці, у ніч з 29 на 30 січня чоловік у стані алкогольного сп’яніння розбив вікно в адміністративному приміщенні Тернопільського районного управління поліції. Оскільки затримувати його не було підстав, після складання адміністративного протоколу за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) іноземця відпустили.

Однак на цьому порушник не зупинився – невдовзі поліцейські виявили пошкоджений ліхтар у центрі міста. Завдяки камерам відеоспостереження вдалося встановити, що до цього причетний той самий іноземець.

Зважаючи на повторне хуліганство, було ухвалено рішення про скорочення терміну перебування чоловіка в Україні, його примусове повернення на батьківщину та заборону в’їзду на кілька років.