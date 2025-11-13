Тисяча Зеленського та безкоштовні 3000 км залізницею: звідки брати гроші на “зимову підтримку”?

Українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками “Укрзалізниці”, але з певними обмеженнями.

1 листопада президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безоплатно скористатися потягами “Укрзалізниці” в межах загального ліміту поїздок на три тисячі кілометрів.

Програма має стати частиною ширшої “зимової підтримки”, яка, за словами глави держави, буде схожа на минулорічну. Тоді всі українці могли витратити 1 тис. грн на окремі товари та послуги.

ЕП зібрала все, що відомо про майбутню програму “УЗ-3000”.

Для чого УЗ дає українцям безкоштовні кілометри

За задумом керівництва “Укрзалізниці”, яке нібито ініціювало програму, “УЗ-3000” стимулюватиме подорожі в “непікові періоди” (про це – нижче). Ба більше, у компанії вважають, що в “низький” сезон додаткові можливості для подорожей можуть дати поштовх іншим суміжним сферам внутрішнього туризму, адже це “низький” сезон і для них.

“Пасажири, яким не принциповий час поїздки (наприклад, раз на рік навідати родичів чи використати відпустку для поїздки країною), матимуть сильний стимул подорожувати поза піком, вивільняючи місця в піковий час”, – пояснили в УЗ.

Також “кілометрами” розраховують заохочувати поїздки в дні з меншим навантаженням (не в п’ятницю ввечері, а у вівторок чи ранковим поїздом).

Чому саме 3 тис. кілометрів? В “Укрзалізниці” пояснювали, що ця відстань покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною в обидві сторони (із Запоріжжя до Ужгорода). “Це дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив”, – додали в УЗ.

Чи збільшать безкоштовні поїздки дефіцит квитків

Узяти безоплатні квитки на потяг можна буде лише на внутрішні рейси. Програма також не поширюється на приміські потяги та преміум-сегмент (категорія СВ та перший клас в “Інтерсіті”).

“Це адресна можливість для тих, у кого є потреба, а кому не потрібно – звичайно, можуть купувати квитки без жодних змін”, – пояснювали в УЗ.

У компанії вважають, що безоплатні поїздки можуть стимулювати пасажирів змінювати дату і навіть місяць подорожі. Там навели приклад: у серпні, коли взяти квитки складно, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому – лише 1,9 млн.

“У період з меншим навантаженням є можливість дозаповнювати місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати 200-250 тис. місць на місяць у періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі “за кілометри” й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати”, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Натомість, коли на залізничні перевезення підвищений попит (наприклад, у грудні), фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад: поїздки “за кілометри” будуть доступні саме для поїздів звідти. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, ідеться “про обласні центри, де загалом проживають 12 мільйонів людей”.

Коли буде починатися “високий сезон” і як можна буде взяти квитки, наразі невідомо.

Звідки гроші на програму та чи вистачить їх

В УЗ пояснювали, що програма розгортається паралельно із стартом часткової компенсації собівартості пасажирських перевезень і додаткових видатків вона нібито не потребує.

Керівник “Укрзалізниці” Олександр Перцовський уточнив, що для категорій квитків у вагонах першого класу та СВ (люкс) компанія планує паралельно вводити динамічну ціну і додаткові сервіси, щоб покрити витрати на програму.

“Щоб компенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається “кілометрами”, а так все одно їхав би за гроші, паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, який ще зарегульований. Тож ці додаткові кілометри навантаження на держбюджет не збільшують”, – пояснив він.

У компанії додають, що в “низький” сезон поїзди їздять напівпорожніми. При цьому скасовувати такі рейси або відчеплювати вагони там не можуть. Тому місця, які не продаються, там вирішили віддавати безкоштовно у формі соціальної допомоги.

“Далі питання до сумління кожного – скористається він цим чи ні. Це питання вибору кожного, що робити із запропонованою пільгою. Цілком можливо, що багатьох не задовольнять час поїздки або маршрут, але частину задовольнять і вони поїдуть”, – наголосив заступник голови наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко.

З таким твердженням погоджуються не всі. Так, професор Київської школи економіки Олег Нів’євський порахував, що на реалізацію такої програми потрібно близько 17 млрд грн. “Виходить 16,6 млрд грн або 395 млн дол. Це лише 1% від річного дефіциту бюджету, 40 млрд дол., проте не думаю, що зараз можна так розкидатися грошима”, – написав він.

Проблема ще й у тому, що “Укрзалізниця” працює в збиток. За даними фінансової звітності компанії, у 2024 році вона отримала 2,75 млрд грн збитків, а за перше півріччя 2025 року – 7,35 млрд грн.

У серпні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, спрямувавши 8 млрд грн від податку на прибуток банків з бюджету Києва в резервний фонд держбюджету для фінансування пріоритетних невійськових витрат. У жовтні Кабмін виділив з цього фонду “Укрзалізниці” ці ж 8 млрд грн для “безперебійної роботи в умовах воєнного стану”.

Коли запрацює програма

За словами Зеленського, деталі програми “Зимова підтримка” уряд має оприлюднити до 15 листопада, а запрацювати вона може в грудні.

“Радіо Свобода” з посиланням на урядовців та главу УЗ пише, що програма триватиме чотири місяці. Однак у які місяці – не відомо.