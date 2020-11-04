На Тернопільщині продавчиня магазину поцупила майже 52 тисячі гривень

До співробітників Підволочиського відділу поліції надійшла заява від директора одного з торгових закладів про те, що під час ревізії виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на суму майже 52 тисячі гривень.

Зі слів заявника, 36-річна продавчиня магазину зізналася, що саме вона не обліковувала товар, а виручені кошти забирала собі через скрутне матеріальне становище.

Поліцейські внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.