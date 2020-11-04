11:12 | 4.11.2020
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На Тернопільщині продавчиня магазину поцупила майже 52 тисячі гривень

Irena 0 Views Прокоментуй!
До співробітників Підволочиського відділу поліції надійшла заява від директора одного з торгових закладів про те, що під час ревізії виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на суму майже 52 тисячі гривень.
 
Зі слів заявника, 36-річна продавчиня магазину зізналася, що саме вона не обліковувала товар, а виручені кошти забирала собі через скрутне матеріальне становище.
 
Поліцейські внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.
 
 

 

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