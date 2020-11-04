У церкві не можна сидіти — міф
У храмах єдиної помісної Православної Церкви України сидіти не заборонено. У всіх наших церквах, зокрема в сільських, можна побачити спеціальні лавки, на яких можуть присісти всі, хто цього потребує або бажає. У храмах великих міст, зазвичай, лавки та стільці стоять лише біля стін, щоб не зменшувати його вміщуваність, бо для міст це доволі актуальна проблема, особливо під час великих святкових богослужінь.
Отже, заходьте до храму в будь-який час і спілкуйтеся з Богом так, як вам зручно. Єдине, що варто зауважити: під час особливо важливих моментів богослужіння (читання Євангелія або Євхаристійного канону як центральної частини Божественної літургії) варто стояти. Стояння – ознака великої пошани, адже визначних осіб ми завжди вітаємо стоячи. Ми стоїмо під час виконання національного гімну, а також, коли співаємо многоліття. Тож, під час особливо урочистих моментів літургії вшановуймо нашого Господа і Творця стоячи.