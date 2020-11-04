У церкві не можна сидіти — міф

У храмах єдиної помісної Православної Церкви України сидіти не заборонено. У всіх наших церквах, зокрема в сільських, можна побачити спеціальні лавки, на яких можуть присісти всі, хто цього потребує або бажає. У храмах великих міст, зазвичай, лавки та стільці стоять лише біля стін, щоб не зменшувати його вміщуваність, бо для міст це доволі актуальна проблема, особливо під час великих святкових богослужінь.

Молитва – це наше спілкування з Богом, і воно насамперед має бути щирим. Найважливіше в молитві – не стояння чи сидіння, а наше відкрите серце, сповнене віри і любові до свого Творця.

Отже, заходьте до храму в будь-який час і спілкуйтеся з Богом так, як вам зручно. Єдине, що варто зауважити: під час особливо важливих моментів богослужіння (читання Євангелія або Євхаристійного канону як центральної частини Божественної літургії) варто стояти. Стояння – ознака великої пошани, адже визначних осіб ми завжди вітаємо стоячи. Ми стоїмо під час виконання національного гімну, а також, коли співаємо многоліття. Тож, під час особливо урочистих моментів літургії вшановуймо нашого Господа і Творця стоячи. Православна Церква України