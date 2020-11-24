25 листопада у Тернополі на вул. 15 Квітня буде відсутнє водопостачання

25 листопада працівники КП «Тернопільводоканал» проводитимуть ремонтні роботи із заміни вводу холодної води, у зв’язку з чим в окремих будинках на вул.15 Квітня буде відсутнє водопостачання.

25 листопада з 09:00 до 20:00 год. буде припинено водопостачання у будинках за адресою: вул. 15 Квітня, 15. Цього ж дня з 09:00 до 15 год. не буде води у будинках за адресами: вул. 15 Квітня, 15А, 21, 23.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.