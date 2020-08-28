На Тернопільщині прокурор заявив про підробку документів слідчим поліції

Суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого про тимчасовий доступ до особової справи слідчого Чортківського відділу поліції в Тернопільській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 4 серпня.

17 червня до Територіального управління ДБР надійшов рапорт прокурора Чортківської місцевої прокуратури Романа Маржана за фактом можливого підроблення офіційних документів працівником поліції.

Від початку травня 2020 слідчий Чортківської поліції Роман Савчук розслідує кримінальне провадження. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Маржан і Попіль.

Слідчий Савчук оголосив чоловіку підозру за ч.1 ст.185 ККУ щодо крадіжки бензопили, ножа і паспорта. Втім, як стверджує, Маржан підозра ним як процесуальним керівником не погоджувалася. Попри це, слідчий поліції вже провів із підозрюваним слідчий експеримент, допитав його і вручив пам’ятку про права та обов’язки.

Наразі суд задовольнив клопотання слідчого ДБР про доступ до особової справи слідчого Савчука для отримання вільних зразків його підпису і проведення почеркознавчої експертизи.

Нагадаємо, що раніше прокурор Маржан заявив про побори з боку свого керівництва. Начальник Чортківської прокуратури Олег Рекуш втратив посаду і зараз його судять.