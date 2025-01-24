Виявлено незаконну порізку дерев у Підгаєцькій громаді
Фахівці Інспекції регулярно проводять рейдові перевірки в Тернопільській області з метою запобігання та виявлення адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Зокрема, під час проведення чергового заходу на території Підгаєцької ОТГ в селі Білокриниця були виявлені факти незаконної порізки зелених насаджень.
Сума заподіяних збитків становить 6 675 грн. Порушників, що здійснили самовільну зрізку 10-ти дерев, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 153 КУпАП.
Нагадуємо, що видалення дерев повинно здійснюватися тільки за наявності дозвільного документа – ордера, без якого зрізка зелених насаджень буде незаконною.
Підставою для прийняття рішення щодо видалення зелених насаджень є заява, яка подається до органів місцевого самоврядування (сільські, селищні та міські ради). Орган місцевого самоврядування створює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості. Комісія визначає стан зелених насаджень, їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.
Наголошуємо, за незаконне знесення зелених насаджень настає адміністративна та майнова відповідальність!
Детальніше з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах можна ознайомитися за посиланням:
Закликаємо і органи місцевого самоврядування, і балансоутримувачів зелених насаджень, і громадян дотримуватися законодавства та не знищувати зелені насадження в населених пунктах!