Виявлено незаконну порізку дерев у Підгаєцькій громаді

Підставою для прийняття рішення щодо видалення зелених насаджень є заява, яка подається до органів місцевого самоврядування (сільські, селищні та міські ради). Орган місцевого самоврядування створює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості. Комісія визначає стан зелених насаджень, їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.