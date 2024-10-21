На Тернопільщині розпочато комплексну перевірку стану цивільного захисту регіону

Сьогодні відбулася нарада за участі керівництва Тернопільської ОВА, районів, громад та представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на якій обговорили проведення комплексної перевірки стану цивільного захисту в області. Перевірка проводиться в рамках урядового плану заходів, затвердженого Кабінетом Міністрів, і має на меті оцінити готовність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до реагування на надзвичайні ситуації.

В умовах війни навіть віддалені від бойових дій області страждають від ворожих атак, тому особлива увага приділяється підготовці системи цивільного захисту. Начальник ОВА В’ячеслав Негода наголосив на важливості виконання поставлених завдань для забезпечення безпеки громадян. “Ми повинні працювати разом, щоб система цивільного захисту була готова до будь-яких наслідків, які може спричинити ворог”, – зазначив він.

Перевірка охопить всі райони та органи місцевого самоврядування. Важлива роль у цьому процесі належить головам громад, на яких покладено відповідальність за безпеку населення. В’ячеслав Негода закликав місцевих керівників активно долучатися до заходів і надавати всю необхідну інформацію для підвищення ефективності роботи.

Керівником комісії з перевірки призначено заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Романа Примуша. Він зазначив, що перевірка спрямована не лише на оцінку стану готовності до надзвичайних ситуацій, але й на навчання та надання методичної допомоги. “Кожен регіон і кожна громада мають бути повністю готові до всіх викликів війни. Ми сформували професійну групу, яка надасть висновки щодо готовності та рекомендації для усунення прогалин”, – підкреслив Роман Примуш.

Начальник ОВА В’ячеслав Негода побажав комісії результативної роботи та наголосив на важливості спільних зусиль для досягнення високого рівня безпеки громадян Тернопільщини.