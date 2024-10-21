На Тернопільщині затримали чоловіка з гранатою

Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що чоловік незаконно зберігає вибуховий боєприпас з метою подальшого збуту. Під час проведеного санкціонованого обшуку в помешканні правоохоронці виявили 46 патронів калібру 7,62 мм та гранату “Ф-1”, які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Речові докази працівники поліції вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Триває слідство.