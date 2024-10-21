20:44 | 21.10.2024
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На Тернопільщині затримали чоловіка з гранатою

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На Тернопільщині у чоловіка вилучили набої та гранату: поліцейські розпочали розслідування. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують слідчі Заліщицького відділення поліції 42-річному жителю Чортківського району. Фігурант за місцем проживання зберігав набої та гранату “Ф-1”. 

Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що чоловік незаконно зберігає вибуховий боєприпас з метою подальшого збуту. Під час проведеного санкціонованого обшуку в помешканні правоохоронці виявили 46 патронів калібру 7,62 мм та гранату “Ф-1”, які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Речові докази працівники поліції вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. 

Триває слідство. 

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