Роботодавці Тернопільщини мають 205 вакансій операторів котельні

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професії оператора котельні та машиніста (кочегара) котельні можна здобути у Тернопільському обласному навчально-курсовому центрі, Івано-Франківському, Рівненському, Львівському центрі професійно-технічної освіти (ЦПТО ДСЗ), оператора котельні – в Одеському та Полтавському ЦПТО ДСЗ. Скористайтеся Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програмами.

• Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

• Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями: операторів котельні та машиністів (кочегарів) котельні у Тернопільському обласному навчально-курсовому центрі, Івано-Франківському, Рівненському, Львівському центрі професійно-технічної освіти (ЦПТО ДСЗ), оператора котельні – в Одеському та Полтавському ЦПТО ДСЗ.

• За експериментальним проєктом за професіями оператора котельні та машиніста (кочегара) котельні в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості можуть навчатись учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

❗️За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, на «гарячу лінію» за тел. 0635765756 або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil).