На Тернопільщині розпочнеться весняний призов

В Україні квітень-червень триватиме черговий призов громадян на військову службу. До лав Збройних сил в Тернопільській області планують відправити близько 500 юнаків. Про це повідомили під час брифінгу щодо призовної кампанії.

«Патріотичне налаштування проявляється у виконанні свого обов’язку, як громадянина. Оскільки ми живемо у час, коли наша країна живе у зоні загрози бойових конфліктів, тому наша боєздатність повинна бути на відповідному рівні. Боєздатність – це також людський ресурс. Ми повинні розуміти яка кількість юнаків, у разі необхідності, готова стати на захист нашої держави. Тому з’явитися до призовної дільниці – це є обов’язок не лише перед суспільством, а й перед державою», – зазначає перший заступник голови ОДА Ігор Дем’янчук.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Як наголосив військовий комісар Тернопільського ОМВК підполковник Микола Бойко, призовники до участі проведення операції Об’єднаних сил не залучаються.

«Усі призовники будуть знаходитися у пунктах тимчасової дислокації. Юнаків переправлятимуть у навчальні сектори, де вони зздобуватимуть спеціальність відповідно до своєї освіти. Після чого вони будуть розподілятися по військових частинах, як в Тернопільській області, так і за її межами», – розповідає військовий комісар Тернопільського ОМВК підполковник Микола Бойко.

Також під час брифінгу наголосили про адміністративну відповідальність, за порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військкомату без поважних причин, несвоєчасне подання відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність складає від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів. Тобто від 85 до 115 грн. За вчинене повторне правопорушення штраф складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів. За неприбуття на відправку передбачена кримінальна відповідальність, а саме до трьох років позбавлення волі. Відтак за результатами осіннього призову на Тернопільщині було порушено 6 кримінальних справ. По одній справі суд прийняв рішення про обмеження волі.