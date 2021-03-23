На аукціоні ціна Мишковицького спиртозаводу зросла у 25 разів

12 березня відбувся онлайн-аукціон із приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», за результатами якого до держбюджету має надійти 181 млн. грн.

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися вісім учасників, які збільшили ціну у 25 разів – зі стартових 7 291 753 грн. до 181 000 000 грн.

Активи Мишковицького МПД ДП «Укрспирт» зосереджені у двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі Тернопільського району та селищі міського типу Дружба Теребовлянського району.

Успішна приватизація цього активу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася в 2020 році. Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 об’єктів, що об’єднані в концерн «Укрспирт».