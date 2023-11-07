Вночі у Тернополі автомобіль збив людину

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 6 на 7 листопада в м. Тернополі. Близько 02.00 годин водій автомобіля «Renault Kangoo», проїжджаючи по вул. Київська, здійснив наїзд на пішохода.

Від сильного удару чоловік травми голови, множинні садна рук та ніг. Потерпілого госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі Тернополя просять відгукнутися людей, які бачили дану автопригоду.

Повідомити інформацію можна за номерами: +38(050)1020236, +38(067)3513837 або на лінію “102”. Анонімність гарантується.