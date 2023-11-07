14:41 | 7.11.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Вночі у Тернополі автомобіль збив людину

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Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 6 на 7 листопада в м. Тернополі. Близько 02.00 годин водій автомобіля «Renault Kangoo», проїжджаючи по вул. Київська, здійснив наїзд на пішохода. 

Від сильного удару чоловік травми голови, множинні садна рук та ніг. Потерпілого госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу.   Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. 

Слідчі Тернополя просять відгукнутися людей, які бачили дану автопригоду.

Повідомити інформацію можна за номерами: +38(050)1020236, +38(067)3513837 або на лінію “102”. Анонімність гарантується.

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