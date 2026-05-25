На Тернопільщині жінка з трьома дітьми потрапила в нічну ДТП: найменша дитина загинула
Жінка з трьома дітьми потрапила в нічну ДТП: найменша дитина загинула
Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 23 на 24 травня неподалік с. Мшанець Білецької територіальної громади Тернопільського району. Близько 02.00 годин водійка автомобіля «Volkswagen Passat», проїжджаючи автодорогою Р-39, не впоралась з керуванням та в’їхала в електроопору. Внаслідок аварії травмувались троє дітей кермувальниці транспортного засобу. Хлопець та дівчина (19 та 18 років) отримали травми середнього ступеня важкості та були госпіталізовані в лікувальні заклади м. Тернополя.
На жаль, 11-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям та загинув на місці аварії.