На Тернопільщині жінка з трьома дітьми потрапила в нічну ДТП: найменша дитина загинула

Цієї ночі трапились жахлива трагедія для багатьох родин, а також і для однієї чудової сім’ї – учня мого 5-Б класу.

Сім’я потрапила у ДТП, і хлопчик Захарко (мій учень 5 класу) загинув на місці. Його брат та сестра з множиними важкими травмами по лікарнях.

Звертаємося у кого є можливість, підтримати родину фінансово та молитовно.

Бог допускає ці речі, важка втрата, п. Марія прийміть щирі співчуття, ми з Вами.