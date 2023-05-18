На Тернопільщині сільський голова «намутив» землю своїй рідні

Підробили рішення сесій про передачу понад 4 га землі родичам – судитимуть сільського голову та секретаря сільради.

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сільського голови та секретаря сільської ради, які підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування про затвердження проєктів землеустрою та виділення землі (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, сільський голова спільно із секретарем однієї із сільських рад Кременецького району у 2019-2020 роках підробили рішення сесії ради про надання земельних ділянок своїм родичам. На розгляд сесії ці питання не виносились.

Через протиправні дії вказаних осіб із комунальної власності на користь дружини та дочки сільського голови, зятя секретаря сільської ради незаконно вибули три земельні ділянки загальною площею 4,4 га вартістю понад 700 тис гривень.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.