Концерт Віктора Павліка у Німеччині скасували після скандалу зі спецперепусткою

Скандал навколо співака Віктора Павліказі спецперепусткою вплинув і на його кар’єру.

Так, стало відомо, що благодійний концерт Павліка, запланований на 4 червня у Берліні, скасували. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу в німецькій столиці:





“У зв’язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше”, – йдеться у заяві Янушкевич у Facebook.

Віктор Павлік потрапив у скандал зі перепусткою

Зазначимо, що 16 травня Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Реп’яховоюпотрапили у скандал. Подружжя проїхалося порожнім Південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту. Реп’яхова у сторіз свого фотоблогу похизувалася, що чоловік подарував їй спецперепустку, завдяки якій вона може вільно їздити Києвом навіть у комендантську годину.

Та зрозумівши, що щось зробила не те, Катерина Реп’яхова поквапилася видалити скандальне відео з Instagram, а згодом й перепросити за свої дії, мовляв, “недоречно пожартувала”. Тим не менш, до Павліка навідалася поліція, провела виховну бесіду та вилучила у нього спецперепустку.