Трагедія на Тернопільщині. На агропідприємстві загинули два працівники

У Чортківському районі Тернопільської області поліцейські розслідують обставини загибелі двох працівників аграрного підприємства. Тіла загиблих було знайдено у приміщенні зерносушильної машини. За попередніми даними, причина смерті може бути пов’язана з отруєнням невідомими випарами або газами.

1 листопада 2025 року до поліції надійшло повідомлення від працівника підприємства, що рятувальники підняли з приміщення, де знаходяться елементи зерносушильної машини, два тіла. Під час роботи 29-річний чоловік із села Ворвулинці, спустившись до низу для змащування механізму, не вийшов на поверхню. Пізніше колеги, що забили тривогу, виявили його лежачим на дні. 41-річний колега з села Свидова, який спробував йому допомогти, також впав і загинув на місці.

Загиблі працювали на підприємстві офіційно і мали багаторічний досвід. Оскільки обставини смерті ще не з’ясовані, рятувальники та медики припускають, що трагедія сталася через отруєння випарами або іншими небезпечними газами.

На місце події прибула слідчо-оперативна група з Заліщиків, а тіла загиблих було направлено на судово-медичну експертизу для точного встановлення причин смерті. Попередньо кримінальне провадження було відкрито за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей.

Адміністрація агропідприємства активно співпрацює з поліцією для з’ясування всіх обставин трагедії та встановлення точної причини смерті працівників.

Це вже не перший випадок нещасного випадку на виробничих об’єктах. Поліція закликає підприємства суворо дотримуватись правил охорони праці та безпеки, щоб запобігти подібним трагедіям в майбутньому.

Зараз триває досудове розслідування. Подібні випадки є нагадуванням про важливість безпеки на виробництві та необхідність регулярного навчання і контролю за умовами праці на підприємствах.