На Тернопільщині стартував конкурсний відбір кандидатів на посади голів РДА

📌 Креативні та цілеспрямовані, відповідальні й доброчесні, високопрофесійні та всебічно розвинуті особистості, які бажають змінювати рідну місцевість на краще, запрошуються до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад голів райдержадміністрацій області.

📌 Нова й безпрецедентна президентська ініціатива, проєкт «LIFT» усуває багато штучних бюрократичних перепон, які ще донедавна перешкоджали громадянам долучатися до змін у країні. Його основна мета — надати реальну можливість людям втілювати нові ідеї, спрямовані на позитивні зміни.

📌 Система «LIFT» передбачає просту і прозору процедуру: після заповнення анкети кандидат пройде комплексне оцінювання, під час якого визначиться його психологічний профіль, проведеться перевірка на знання законодавства України, а також ключових пріоритетів реформ держави. Не останню роль відіграватиме обізнаність щодо стану справ розвитку району, його сильні та слабкі сторони.

📌 Після успішного складання тесту, претендент пройде співбесіду з головою облдержадміністрації. Якщо особа підтвердить свою фаховість, інформація про його кандидатуру потрапить до Офісу Президента та Кабінету Міністрів України. Наступний етап — спеціальна перевірка відповідними органами, а відтак і призначення на посаду згідно з Указом Президента України.

Резюме можна подавати за посиланням: https://lift.net.ua/vacancy/ternopilrda/cv