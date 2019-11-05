На Тернопільщині вже виписали понад 44 тисячі рецептів за держпрограмою відшкодування вартості препаратів інсуліну

Про це повідомила під час колегії управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА стосовно підсумків роботи лікувально-профілактичних закладів по виконанню пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку за 9 місяців 2019 року головний спеціаліст – терапевт управління охорони здоров’я ТОДА Лариса Матюк.

– Сьогодні на Тернопільщині серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями хворіють близько 58% дорослого населення, в тоу числі, близько 37% працездатного. На диспансерному обліку перебуває майже сорок тисяч осіб, хворих на цукровий діабет, і восьма частина з них потребують інсулінотерапії.

В області з 1 січня 2018 року запроваджено державне регулювання цін на препарати інсуліну (реімбурсація).

4882 пацієнтам, хворим на цукровий діабет, виписано 44497 рецептів на суму 29 304 683 грн (станом на 23 жовтня 2019 року).

Процес компенсації захворювання на цукровий діабет визначається за міжнародним стандартом – показником глікозильованого гемоглобіну. Його визначають з метою контролю компенсації цукрового діабету. Компенсованим перебіг цукрового діабету вважається, якщо цей показник менше 7,5%. Проводиться визначення даного показника глікозильованого гемоглобіну в ендокринологічному відділенні КНП “Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської облради, КНП Тернопільської райради “Тернопільська центральна районна лікарня” та в лабораторіях “Синево”, “Леонардо” та “Ескулаб”.

Як зазначила у своєму виступі Лариса Матюк, “відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік”, згідно з розрахунком медичної субвенції,на лікування хворих області, що хворіють цукровим діабетом, передбачено цільові видатки в загальній сумі 17218,4 тисяч гривень”.

Фінансування проекту реімбурсації інсулінів в області відбувається з наступних джерел: частково кошти надходить з медичної субвенції на придбання інсулінів для хворих на цукровий та нецукровий діабет; частково – з місцевих бюджетів. Держбюджет дозволяє забезпечити 40-60% від потреби. Додамо, що розподіл коштів між територіально-адміністративними одиницями на зазначені цілі здійснено в області відповідно до загальної кількості зареєстрованих хворих.

Також управління охорони здоров’я згідно з обласним реєстром розрахувало потребу коштів на лікування зазначених хворих, враховуючи закупівельні ціни на препарати інсулінів у 2018 році. Нагадаємо, що реалізацію програми на Тернопільщині розпочато з 1 січня.

Зазначимо, за інформацією МОЗ України, надалі програма очікує на серйозну трансформацію. Передбачається, з 1 квітня програма відійде до Національної служби здоров’я, тобто контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів будуть не заклади охорони здоров’я чи муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів – НСЗУ.

Довідково

У бюджеті МОЗ України на 2019 рік вдалося закласти на відшкодування вартості препаратів інсуліну за кошти державного бюджету 841 мільйон 175 тисяч гривень. Ці гроші кошти не покриють загальної потреби, тому має бути забезпечення з місцевих бюджетів.

Вже зараз завдяки електронному реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, місцева влада може дуже точно спланувати фінансування потреби в кожній області.

Потреба в інсулінах визначається відповідно до даних електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Це відкритий прозорий реєстр, який дозволяє розраховувати загальну потребу в інсулінах відповідно до фактичної кількості отриманих хворими препаратів інсуліну.

195 896 українців мають діабет І типу, їм потрібна щоденна інсулінотерапія. Усі пацієнти отримують потрібний їм інсулін безоплатно або з невеликою доплатою – у аптеці за рецептом лікаря.