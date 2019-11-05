У кабінеті голови суду на Тернопільщині виявили прослушку

5 листопада 2019 року Вища рада правосуддя розглянула повідомлення виконувача обов’язків голови Гусятинського районного суду Тернопільської області Ірини Лисюк про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

Невідомі проникли до адміністративної будівлі суду і встановити у приймальні голови суду невідомий пристрій для записування та передавання інформації (аудіо- та відеофіксація здійснювались із кабінету голови суду).

Цей факт було виявлено 24 червня 2019 року близько 8:30 консультантом суду по роботі з персоналом, про що невідкладно повідомили правоохоронні органи.

Лисюк зазначене вище розцінює як непроцесуальний вплив на суддю, встановлення контролю за здійсненням судочинства та втручання в судову діяльність, у зв’язку із чим просить Вищу раду правосуддя відповідно відреагувати.

Управління СБУ в Тернопільській області повідомило, що 24 червня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою статті 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України, щодо незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні слідчим відділом проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Відтак Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину, – пише Українське право.