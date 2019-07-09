На Тернопільщині створили перші біоенергетичні ферми
На Тернопільщині започатковано перші біоенергетичні ферми, які допомагають територіальним громадам використовувати місцеву сировину та спеціально вирощену біомасу для теплової енергії та електроенергії. Про це заявив завідувач відділу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Михайло Гументик, повідомляє «Українське радіо».
«Енергетичне господарство — воно є прототипом, так званого в Україні, фермерського господарства. Тільки те, що специфіка буде більше націлена на вирощування відповідних енергетичних культур», — Михайло Гументик.
Він упевнений, що такі господарства будуть розвиватися. І такі спроби вже є не лише на Тернопільщині, а й у Вінницькій і Харківській областях.
Щоб розпочати дану справу, звісно, що треба брати не тільки вирощування, а й використання об’єкта. Якщо ми на сьогодні маємо невелику школу на 2-3 тисячі метрів квадратних — під таку площу нам потрібно було б 10-20 гектарів енергетичних культур. Впродовж року це такий повний цикл і вирощування, і використання”, — зауважив Гументик.
За його словами, сьогодні найпрактичніші у використанні є деревинні культури — тополя, верба.
Енергетичні ферми – це невеликі приватні господарства, які об’єднуються у біоенергетичні підприємства, впроваджують екологічно зберігаючі технології, інтегрують у вже наявну систему ведення сільського господарства так звані біорезерви — використання відходів господарської діяльності у землеробстві й тваринництві для їхньої подальшої утилізації, переробки як енергії та інших видів відновлюваної сировини.