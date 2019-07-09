Зелені насадження зі скверу у центрі Тернополя пересаджено на час реконструкції?

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області за численними зверненнями громадян проведено обстеження прилеглої території до фонтану в сквері на вул. Чорновола у м. Тернополі.

У ході обстеження документально встановлено, що на даній території ТзОВ «Том-Інвестбуд» проводить капітальний ремонт прилеглої до фонтану території із влаштуванням пандусу. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий 06.06.2019 року відділом державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради.

Згідно Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають пересадженню № 161 від 27.06.2019 року з цієї території дозволено здійснити пересадку 2 туй кулевидних, 3 ялівці козацькі та 70 кущів самшиту.

На час проведення обстеження на даній земельній ділянці проводяться земляні роботи та ремонт теплової мережі, зелені насадження на місці проведення робіт відсутні (пересаджені), порушень вимог природоохоронного законодавства не виявлено.