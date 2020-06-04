На вул. Довженка та вул. Гайовій зміна дорожніх знаків

У зв’язку із завантаженістю дорожньої обстановки та постійним утворенням заторів, від сьогодні, на вул. Довженка та вул. Гайовій, було прийнято рішення про внесення змін в організацію дорожнього руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Шановні водії, під час планування своєї поїздки враховуйте такі зміни:

🔸по вулиці Гайовій змінено напрямок руху головної дороги; 🔸 змінено першочерговість проїзду під “арковим мостом”. Відтепер, перевагу в русі мають ті транспортні засоби, які рухаються зі сторони вулиці Довженка. Кермуйте відповідально, слідкуйте за зміною в дорожній обстановці та щасливої вам дороги.