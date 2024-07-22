Зарубинський спиртовий завод планують продати за 220 млн.грн

Зарубинський спиртовий завод на приватизаційному аукціоні

07 серпня 2024 року запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод».

Це діюче підприємство, основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є виробництво інших основних органічних хімічних речовин, яке має потужну виробничу базу та значний потенціал розвитку.

До складу об’єкта входять: адміністративний будинок, склади, швейний цех, апаратне відділення, дріжджово-бродильне відділення, ГРП, механічні зерносклади, помольне відділення та інші допоміжні будівлі, а також, 27 одиниць транспорту та спецтехніки.

У складі активів ДП перебуває спеціалізоване габаритне обладнання в тому числі: бродильні чани, ємності, бункери зернові, цистерни спиртові, цистерни ефірні, мазутні ємкості, випаровувач, ваги 15 т, ваги 25 т тощо.

Стартова ціна— 219,136 млн. грн;

Кінцевий строк подання цінових пропозицій — 06 серпня, 20:00;

http://surl.li/ytglmd Дата аукціону — 07 серпня 2024 року;

Локація — Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці (28 км від Тернополя)

Долучайтеся до аукціонів з приватизації державного майна для підтримки економіки України та Сил оборони!

Інвестуйте в нашу спільну Перемогу!

Детальніше про актив http://surl.li/xeehou