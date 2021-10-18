На Тернопільщині учні йдуть на дострокові канікули

Школярі 139 навчальних закладів Тернопільщини йдуть на дострокові тижневі канікули. Про це повідомила директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома.

За її словами, школи прийняли таке рішення через зростання захворюваності на COVID-19, а також через відсутність опалення у навчальних закладах. Епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев ситуацію із захворюваністю серед учнів та вчителів прокоментував так:

“Ми продовжуємо реєструвати випадки серед вчителів, вони не поодинокі, і це так само впливає на епідситуацію загалом у школах”.