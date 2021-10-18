Померла заслужена артистка України з Тернополя Марія Гонта

Завершився земний шлях заслуженої артистки України Марії Гонти. Вона відійшла у засвіти на 84-ому році життя. Сумну звістку повідомила внучка покійної Маріанна Веніславська.

Понад пів століття Марія Гонта грала в Тернопільському драмтеатрі імені Т. Г. Шевченка.

Уже з перших музичних вистав за нею закріпилося амплуа артистки-вокалістки, якій під силу класичний репертуар, а за п’ять років — після ролі Катерини у виставі «Чебрець пахне сонцем» — про неї заговорили як про драматичну актрису.

Її героїні — такі різні — заряджали зал позитивною енергетикою любові, відданості, добра.