Відбудуться поминальні заходи сьомих роковин загибелі тернопільського фотокореспондента Віктора Гурняка

Невдовзі відбудуться поминальні заходи сьомих роковин загибелі Віктора Гурняка.

Про це на власній сторінці у Фейсбук написала вдова Віктора – Ірина Гурняк.

“Людина живе доти, доки її пам’ятають. З нагоди сьомих роковин загибелі Віктора Гурняка (псевдо «Гарт», «Гартік», позивний «Олігарх») – пластуна, фотокореспондента, волонтера, добровольця батальйону «Айдар». Запрошуємо до спільної молитви: У вівторок 19 жовтня о 10:00 год – поминальна Служба Божа в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). о 11:30 год – молебень на Пластовому меморіалі Личаківського кладовища.Вічна Пам’ять! Герої не Вмирають”, – написала Ірина Гурняк.