На Тернопільщині в ставку втопилась Tesla

О 11:36 7 серпня рятувальники Тернопільщини провели надзвичайну операцію з буксирування електромобіля Tesla Model X зі ставка на берег. Інцидент стався в селі Киданці Збаразької громади, де автомобіль зазнав несподіваної ситуації.

Для того, щоб витягнути електромобіль, рятувальники використали стаціонарну лебідку пожежного автомобіля. Завдяки професіоналізму та скоординованим діям чергового відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, операція була завершена успішно.

Жодних постраждалих чи серйозних пошкоджень не було, і автомобіль був повернутий на тверду поверхню без додаткових наслідків.