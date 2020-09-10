На Тернопільщині відбудеться масове прибирання берегів

19 вересня 2020 року відбудеться масштабна екологічна акція «Міжнародний день чистих берегів». Вона проводиться у треті вихідні вересня і проходить по всьому світу. Зокрема, цього дня проводяться акції на узбережжях річок, морів та океанів з метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів. Захід започатковано в 1986 році і з кожним роком він набуває все більшої популярності.

Сьогодні проблема засмічення побутовим сміттям акваторій набрала глобальних масштабів. Існує нагальна необхідність зупинити перенесення сміття водними шляхами. З цією метою більшість країн світу долучається до заходу з прибиранням узбереж.

Обласна державна адміністрація закликає громадськість долучитись до цієї екологічної акції. Кожен охочий може прийти та прибрати береги наших річок, ставків, озер.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації долучається до цієї екологічної акції і вважає за доцільне підтримати ініціативу проведення такого заходу в Тернопільській області.