У Тернополі виявили COVID-19 ще у двох медиків та соціального працівника

+4 ХВОРИХ НА COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 25 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 41 ВИПАДОК. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 2 медиків районної поліклініки.

Коронавірус підтвердили у соціального працівника.

Ще один випадок COVID-19 підтвердили у людини, яка контактувала із хворими на коронавірус.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 41 випадок COVID-19 серед тернополян. 5 жителів Тернополя – одужали.