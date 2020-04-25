10:49 | 25.04.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі виявили COVID-19 ще у двох медиків та соціального працівника

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+4 ХВОРИХ НА COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 25 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 41 ВИПАДОК. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 2 медиків районної поліклініки.

Коронавірус підтвердили у соціального працівника.

Ще один випадок COVID-19 підтвердили у людини, яка контактувала із хворими на коронавірус.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 41 випадок COVID-19 серед тернополян. 5 жителів Тернополя – одужали.

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