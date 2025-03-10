На Тернопільщині відкрили ще дві поліцейські станції

В області триває реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади». Дві поліцейські станції запрацювали в Чортківському районі – у Колиндянській та Нагірнянській громадах.

«Міністр внутрішніх справ та Голова Національної поліції доручили, щоб в кожній громаді, в кожному навчальному закладі були поліцейські. І це дуже важливо, тому що безпека громадян – це пріоритет номер один для нас», – зазначив під час відкриття станцій начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Обидві громади активно долучилися до облаштування поліцейських станцій всім необхідним, адже розуміють, що йдеться про захист місцевих жителів та оперативне надання їм допомоги.

«Це важлива ініціатива. Коли в громаді є поліцейський, людям не потрібно чекати, поки приїде патруль з найближчого підрозділу поліції. Поліцейський офіцер громади завжди є на місці, стежить за порядком та підтримує зв’язок з органами місцевого самоврядування», – зауважив голова Колиндянської громади Роман Клапків.

У Колиндянській громаді осередок безпеки відкрили в селі Малі Чорнокінці. Поліцейський офіцер громади Всеволод Міц раніше працював тут дільничним, добре орієнтується в потребах місцевого населення та підтримує постійний контакт з мешканцями.

Ще одна поліцейська станція запрацювала у Нагірнянській громаді. Для поліцейського офіцера громади Віталія Горкуша це абсолютно нова робота та середовище, адже раніше він служив у карному розшуку на Сумщині. Поліцейський пройшов навчання за міжнародними стандартами і тепер готовий забезпечувати безпеку майже 9 тисяч мешканців громади.

У службовому користуванні обох офіцерів громад є автомобілі для оперативного реагування на повідомлення громадян та надання їм якісних поліцейських послуг.