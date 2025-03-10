Трагедія на Тернопільщині: зникла дитина замерзла на смерть

У Чортківському районі завершилися пошуки 17-річного Павла Соколика, який зник 6 березня. На жаль, 8 березня тіло підлітка виявили поблизу села Іване-Пусте.

Юнак вийшов із дому 6 березня близько 18:00 і не повернувся. Родичі звернулися до поліції, після чого розпочалися масштабні пошукові заходи.

До пошуків долучилися рятувальники, кінологи із собакою, безпілотники, поліцейські та місцеві жителі. Загалом залучено 7 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки.

За попередніми висновками експертів, підліток загинув від переохолодження. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти відсутній».

Правоохоронці вкотре закликають громадян уважно стежити за дітьми та повідомляти про зникнення одразу, адже оперативні дії можуть врятувати життя.