На Тернопільщині вітчима підозрюють у побитті трирічного хлопчика

Умисні легкі тілесні ушкодження, нанесені трирічному хлопчику, розслідують правоохоронці Кременецького відділу поліції. Про синці на тілі дитини поліцейські дізналися від лікарів.

За словами Романи Капранчук, заступника начальника – начальника слідчого відділу Кременецького відділу поліції, до медиків хлопчика привела рідна тітка. Напередодні вона зустріла племінника разом з мамою в магазині. Остання вагітна і вела себе дивно, розповіла родичка. Тому жінка запропонувала забрати малюка до себе.

Коли дитину вкладала спати, то помітила на його тілі синці. Звідки вони, хлопчик розповісти не міг, оскільки не розмовляє. За допомогою звернулася в медустанову.

Мама та вітчим хлопчика стверджують, що дитину не били, а він вдарився сам. Так це чи ні, встановить слідство. Проте відомо, що в родині постійні сварки, вітчим зловживає алкоголем та наркотиками.

Три тижні тому, каже Романа Капранчук, дитина тікала з дому. Його чотири години розшукували оперативники. Малолітній вранці лише в трусиках і футболці залишив житло і пішов до сусідки в інший кінець села.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 125 ККУ. Триває слідство, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.