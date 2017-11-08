Я дякую долі за те, що довелося стати заручником згуртованості та одностайності колективу, – новий ректор ТНПУ

Звернення Б.Б.Буяка до колективу ТНПУ ім.В.Гнатюка

Я дякую долі за те, що довелося стати заручником згуртованості та одностайності колективу університету! Я дякую долі за те, що довелося стати заручником згуртованості та одностайності колективу університету!

Вдячний всім за виданий аванс довіри!

Щиро вірю в те, що ця згуртованість стане визначним і визначеним дороговказом у перспективі нашої спільної справи, ім’я якої ТНПУ!

Сподіваюсь на Вашу підтримку і розуміння в майбутньому! Нас чекають непрості, але, сподіваюсь, дуже цікаві часи розвитку системи вищої освіти в Україні і світі. Колектив університету завдяки нашій спільній позиції повинен утримати традиційну першість серед закладів вищої освіти.

Щиро дякую колективу університету за належну організацію виборчого процесу. Особлива подяка ректору університету Кравцю Володимиру Петровичу, організаційному комітету з проведення виборів ректора на чолі із головою профспілкового комітету працівників університету, завідувачем кафедрою філософії та економічної теорії Григоруком Анатолієм Ананійовичем та виборчій комісії, яку очолював голова профспілкового комітету студентів університету Киданюк Андрій Володимирович.

Дякую вельмиповажним виборцям, які знайшли час для реалізації свого свідомого виборчого права. Ви продемонстрували свідоме, поважне ставлення до спільної справи.

Сердечно дякую за високу довіру нашого колективу до моєї кандидатури. Тепер до праці, Панове!!!