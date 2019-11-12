14:31 | 12.11.2019
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Новини Тернополя 

Тернополянок запрошують на безкоштовне обстеження у гінеколога

Irena 3 Views Прокоментуй!

До 4 грудня ц.р. у  тернополянки безкоштовно можуть пройти обстеження у гінеколога в рамках акції «Місяць жіночого здоров’я» у трьох лікарнях Тернополя.

Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

Вперше в Тернополі впродовж місяця, з 4 листопада до 4 грудня, в конкретно виділений час – з 8 до 12 години, тернополянок безкоштовно обстежуватимуть лікарі-гінекологи трьох міських лікарень, серед яких і дві жіночі консультації КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня 2».

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