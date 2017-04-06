Сьогодні близько 16.30 “чорні чоловічки” навідались у тернопільську міграційну службу .

– До міграційної служби близько 16.30 зарвалось близько восьми чоловік в формі та масках, – повідомили в редакцію “20 хвилин”. – Вочевидь, для проведення обшуку. Вони оперативно розійшлись по кабінетах. Ймовірно, що це люди з Головного слідчого управління Нацполіції.

Станом на 16.50 в приміщенні управління ДМС в Тернопільській області журналіст побачила зачинені кабінети на кожному поверсі. В коридорах нікого, окрім одного відвідувача не було. За замкнутими дверима було чутно розмови та шелест паперу.

– Я сиджу тут десь годину, всі кабінети зачинені, – розповів відвідувач, який очікував під зачиненим кабінетом. – Час від часу з кабінетів виходять люди в цивільному. Людей в масках не бачив, але шум на другому поверсі був.

Журналіст постукала у кожні двері. За кілька хвилин з одного кабінету вийшов чоловік, подивився, хто у коридорі і відразу замкнув двері, навіть не почувши запитання журналіста. Близько 17.00 з одного із кабінетів вийшли чоловік з пакетом та жінка. Обоє в цивільному. На запитання журналіста, чому замкнуті усі двері та коли служба відновить свою роботу, мовляв, відвідувачі чекають, не відреагували. Вони просто пройшли повз і вийшли з управління.

В прес-службі управління наразі інформацію щодо перевірки з Києва не підтверджують і не спростовують.