На Тернопільщині водій намагався відкупитися від поліції хабарем

22 листопада близько 23:40 наряд сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху в селі Урожайне Чортківського району зупинили автомобіль Mercedes-Benz. Під час перевірки поліцейські виявили, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Намагаючись уникнути відповідальності відповідно до статті 130 КУпАП, він спробував відкупитися від правоохоронців та кинув у салон авто іноземну валюту.

Проте це йому не вдалося. На місце події правоохоронці викликали слідчу групу. На водія склали протокол за керування у стані сп’яніння та спробу дати хабар, а це – стаття 369 ККУ.

Триває слідство.