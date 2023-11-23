Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває
Якщо ви хочете жити й працювати в рідній країні та заради її майбутнього, якщо мрієте захищати права, стояти на варті порядку та допомагати людям — чекаємо на вас!
Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
громадянство України;
вільне володіння українською мовою;
вік від 18 років;
повна середня загальна освіта;
посвідчення водія категорії В.
Усім кандидатам необхідно:
подати документи;
пройти тестування і медогляд;
показати належний рівень фізичної підготовки;
пройти співбесіду.
Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням https://my.patrolpolice.gov.ua/
Поставити свої запитання ви можете за номером телефону 0672119631