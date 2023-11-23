18:45 | 23.11.2023
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Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває

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Якщо ви хочете жити й працювати в рідній країні та заради її майбутнього, якщо мрієте захищати права, стояти на варті порядку та допомагати людям — чекаємо на вас!

✅ Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
➡️ громадянство України;
➡️ вільне володіння українською мовою;
➡️ вік від 18 років;
➡️ повна середня загальна освіта;
➡️ посвідчення водія категорії В.
✅ Усім кандидатам необхідно:
➡️ подати документи;
➡️ пройти тестування і медогляд;
➡️ показати належний рівень фізичної підготовки;
➡️ пройти співбесіду.

📄 Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням 👉 https://my.patrolpolice.gov.ua/

📲Поставити свої запитання ви можете за номером телефону 👉 0672119631

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