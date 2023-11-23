За мир та свободу загинув Володимир Шліхта з Тернопільщини

Трагічна звістка сколихнула Шумську громаду. Повідомляє міський голова Володимир Боярський.

20 листопада 2023 року у жорстоких боях за Україну, за мир та свободу загинув Шліхта Володимир Мілентійович, 1980 року народження, житель села Залісці.

Невимовний біль охоплює серце кожного мешканця громади.

Загинув ще один Герой, захисник та воїн. Він повернувся з за кордону і з перших днів війни сміливо став на захист рідної землі, кожного з нас… Спершу записався в тероборону, виконував обов’язки командира взводу у Шумському військкоматі, а з жовтня 2022 року зі зброєю в руках захищав східні кордони України. Неодноразово був поранений, але відновлював сили та повертався у бій, до побратимів. Служив командиром бойової машини-командиром відділення гірсько-штурмового взводу.

А вдома на нього чекали дружина та маленькі донечки, яких він любив понад усе. Загинув надійний друг та побратим, людина з великим серцем, який ніколи не уникав труднощів, а мужньо та хоробро долав їх.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо разом з вами…

Вічна Пам’ять та Слава Герою!



