На Тернопільщині водій ВАЗ врізався в автопоїзд, загинув чоловік

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися два транспортних засоби. Аварія трапилася 18 грудня близько 16:55 неподалік села Кровінка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції.



У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля ВАЗ-21099, рухаючись в напрямку Теребовлі, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автопоїздом у складі сідлового тягача VOLVO FH13.460 з напівпричепом Kogel.



У результаті удару 49-річний кермувальник легкового авто загинув на місці події. За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

