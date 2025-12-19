Смертельна ДТП, пожежа у Збаражі та артснаряд у полі: напружена доба тернопільських рятувальників

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС на Тернопільщині реагували на різні виклики: ліквідовували наслідки трагічної аварії, гасили пожежу в житловому секторі та знешкоджували вибухонебезпечні предмети.

О 17:00 у селі Кровинка Теребовлянської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Відбулося зіткнення вантажного та легкового автомобілів. На місце події за лічені хвилини прибули надзвичайники. На жаль, внаслідок удару водій одного з транспортних засобів загинув. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого з понівеченого авто. Також бійці ДСНС виконали комплекс заходів, щоб не допустити виникнення пожежі на місці ДТП.

У місті Збараж вогнеборці ліквідували пожежу приватного житлового будинку. Площа загоряння становила 20 кв. м. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося врятувати від знищення 2 будівлі та 1 одиницю техніки. Причина виникнення вогню та сума збитків наразі встановлюються.

О 09:50 у селі Новий Олексинець (Лопушненська ТГ) на відкритій території було виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС оперативно вилучили небезпечну знахідку та знешкодили її у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

ДСНС закликає: будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь правил пожежної безпеки та не чіпайте підозрілі предмети. Ваша безпека — у ваших руках!