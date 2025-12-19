Пішов з життя Олександр Бистрицький, багаторічний керівник оркестру міста Кременець

Dідійшов у вічність Олександр Бистрицький, музикант і багаторічний керівник оркестру міста Кременець, повідомляє Зоя Карпюк. Олександр був людиною великого таланту та щирої відданості музиці, яка стала його життєвим покликанням. Він став наставником для багатьох поколінь музикантів і залишив значний слід у культурному житті Кременеччини.

Його професіоналізм, мудрість та любов до своєї справи допомогли розвинути та зміцнити культурну спадщину міста. Світла пам’ять про Олександра Бистрицького назавжди залишиться в серцях його колег, учнів, друзів та всіх, хто мав честь знати його особисто.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Нехай Господь упокоїть його душу, а його добрі справи та музика житимуть у пам’яті людей.