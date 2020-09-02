11:22 | 2.09.2020
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На Тернопільщині водій збив жінку, переламавши їй ноги, та втік

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Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталась 1 вересня в м. Кременець. Близько 21.30 годин, водій невідомого транспортного засобу, проїжджаючи по вул. Льотчиків Визволителів, здійснив наїзд на жінку-пішохода. Внаслідок аварії, місцева 38-річна жителька отримала множинні переломи обох нижніх кінцівок, струс головного мозку та в стані травматичного шоку була госпіталізована в Кременецьку районну лікарню.

Найстрашнішими в цій ситуації виявились байдужість та безвідповідальність водія транспортного засобу, який чкурнув з місця ДТП. Наразі його розшукують правохоронні органи.

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